V Veliki Britaniji in na Irskem zimsko vreme povzroča težave

Edinburgh/London/Dublin, 8. januarja - Na Škotskem in Severnem Irskem so danes izdali novo rumeno opozorilo pred snegom in ledom, saj so Britanci še vedno v primežu snega in ledu. Do četrtka so napovedane nizke temperature vse do minus 16 stopinj Celzija. Na severu Škotske so danes zaprli več kot 60 šol, medtem ko je na Irskem zaradi nizkih temperatur motena oskrba z elektriko.