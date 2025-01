V veljavi nova pravila EU o varnosti in trajnosti gradbenih proizvodov

Bruselj, 8. januarja - V torek je začela veljati nova evropska uredba o gradbenih proizvodih, ki bo po navedbah Evropske komisije poenostavila njihovo prodajo na enotnem trgu EU in podpirala inovativne gradbene tehnike. Med drugim bo tudi okrepila konkurenčnost in produktivnost sektorja, so sporočili iz Bruslja.