Trump z vojaškimi grožnjami razburja mednarodne partnerje

Koebenhavn/Panama, 8. januarja - Grožnje novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa z vojaškim zavzetjem Panamskega prekopa in Grenlandije so pričakovano povzročile nemalo razburjenja. Panama je sporočila, da se o suverenosti nad prekopom ne bodo pogajali, Trumpove izjave pa bodo verjetno tudi tema današnjih pogovorov med voditeljem Grenlandije in danskim kraljem.