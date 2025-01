Na drugem slovensko-indijskem dnevu znanosti in inovacij o dosežkih na področju medicine, družboslovja in humanistike

Ljubljana, 14. januarja - V Ljubljani bo v četrtek potekal drugi slovensko-indijski dan znanosti in inovacij, ki ga s partnerji pripravlja Slovenska znanstvena fundacija (SZF). Slovenski in indijski raziskovalci bodo predstavili obetavne projekte s področja medicine, družboslovja, humanistike in tehnike, ki lahko prispevajo h gospodarskemu razvoju Slovenije in Indije.