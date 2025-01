V Iranu iz zapora izpustili italijansko novinarko

Rim, 8. januarja - Iranske oblasti so iz zapora izpustile italijansko novinarko Cecilio Sala, ki je že na poti v domovino, so danes sporočili iz kabineta italijanske premierke Giorgie Meloni. Ta se je tudi zahvalila vsem, ki so prispevali k osvoboditvi novinarke, zaprte od 19. decembra lani.