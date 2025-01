SBI TOP dopoldne ostal na izhodišču

Ljubljana, 8. januarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je v dopoldanskem delu trgovanja ostal na izhodišču. V prvi kotaciji se dražijo delnice NLB in Luke Koper, cenijo pa Krkine. Vlagateljem so zaenkrat najbolj zanimive delnice Zavarovalnice Triglav, s katerimi so opravili za nekaj manj kot 400.000 evrov poslov, po prometu jim sledijo delnice novomeškega farmacevta.