ZDA sudansko RSF obtožile genocida in uvedle sankcije proti njihovemu vodji

Washington, 8. januarja - ZDA so sudanske paravojaške Sile za hitro posredovanje (RSF) obtožile genocida in uvedle sankcije proti njihovemu vodji Mohamedu Hamdanu Dagalu. Kot je v torek pojasnil državni sekretar ZDA Antony Blinken, so sankcije sprejeli zaradi njegove vloge pri sistematičnem izvrševanju grozodejstev nad Sudanci med trajajočim 20-mesečnim konfliktom.