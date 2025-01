Po potresu v Tibetu nadaljujejo iskanje preživelih

Lhasa, 8. januarja - Na tisoče reševalcev danes nadaljuje iskanje preživelih, potem ko je območje Tibeta na jugozahodu Kitajske v torek stresel močan potres. Terjal je najmanj 126 smrtnih žrtev in porušil več tisoč hiš. Reševalci so doslej uspeli rešiti več kot 400 ljudi, okoli 30.000 pa so jih evakuirali, poroča britanski BBC.