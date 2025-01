Koprski policisti preiskujejo ugrabitev v Sežani

Sežana/Trst, 8. januarja - Na koprski policijski upravi so danes potrdili, da preiskujejo kaznivo dejanje ugrabitve štirih oseb decembra lani na območju Sežane. Med preiskavo drugih informacij zaenkrat ne dajejo, so dodali. Po poročanju Primorskega dnevnika gre za štiri indijske prebežnice, ki naj bi jih ugrabitelji zaprli in od njihovih sorodnikov nato zahtevali denar.