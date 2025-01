Singapur, 8. januarja - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale, potem ko se je proizvodnja nafte v Rusiji in državah članicah skupine Opec zmanjšala. K rasti cen so prispevali tudi podatki o nepričakovanem povečanju števila prostih delovnih mest v ZDA, poroča katarska tiskovna agencija QNA.