Loeba po tretji etapi diskvalificirali

Rijad, 7. januarja - Devetkratni svetovni prvak v reliju Francoz Sebastien Loeb po nesreči v tretji etapi ne bo nadaljeval relija Dakar. Po pregledu vozila so tehniki Mednarodne avtomobilistične zveze ugotovili, da so poškodbe njegovega avtomobila prehude in so mu nadaljevanje prepovedali, so sporočili organizatorji tekmovanja.