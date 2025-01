Edino TV-soočenje Milanovića in Primorca v drugem krogu predsedniških volitev obračun brez rokavic

Zagreb, 8. januarja - Hrvaška predsedniška kandidata Zoran Milanović in Dragan Primorac v torek zvečer med prvim in edinim televizijskim soočenjem pred drugim krogom volitev nista varčevala z medsebojnimi žaljivkami in obtožbami. Milanović je za Primorca dejal, da je analfabet in v lasti Andreja Plenkovića, Primorac pa ga je obtožil laganja in proruskih stališč.