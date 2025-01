Odbojkarice Calcita po dobrem odporu izgubile proti VakifBanku

Ljubljana, 7. januarja - Odbojkarice Calcita Volleyja so v petem krogu lige prvakinj še petič izgubile. Po pričakovanjih jih je še drugič v sezoni premagal VakifBank, vodilna ekipa predtekmovalne skupine C, tokrat s 3:0 (22, 18, 23), a so slovenske prvakinje, čeprav niso dobile niza tako kot v Istanbulu, lahko zadovoljne z odporom.