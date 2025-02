Napredovanje po novem brez letnih ocen

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 8. februarja - V prenovljenem plačnem sistemu javnega sektorja napredovanje v plačne razrede ne poteka več na podlagi letnih ocen. Za vse so enotno določena napredovalna obdobja, ki so pri prvih napredovanjih krajša. Ohranja pa se število možnih napredovanj, in sicer za skupno deset plačnih razredov, ki jih zaposleni načeloma doseže v 30 letih dela.