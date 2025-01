Zdravstveno ministrstvo: Prenosna oprema za reševalna helikopterja bo nabavljena ločeno

Ljubljana, 7. januarja - Prenosna medicinska oprema za helikopterja, ki bosta zagotavljala helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP), bo nabavljena v ločenem postopku, so sporočili z ministrstva za zdravje. V NSi so bili namreč kritični do pogojev razpisa za nakup helikopterjev, ker naj bi bila ta namenjena tudi za potrebe policije, in ne le za helikoptersko nujno pomoč.