Število žrtev potresa na območju Tibeta narašča

Lhasa, 7. januarja - Močan potres z magnitudo 6,8, ki je danes stresel območje Tibeta na jugozahodu Kitajske, je terjal najmanj 126 žrtev. Oblasti so na območje napotile več kot 340 zdravstvenih delavcev in 3400 reševalcev, ki v izredno nizkih temperaturah iščejo morebitne preživele. Živo srebro se bo ponoči predvidoma spustilo do -16 stopinj Celzija.