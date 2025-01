V ospredju tokratne izdaje revije The Adriatic demografski izzivi

Ljubljana, 7. januarja - Ustvarjanje dobrega življenjskega in poslovnega okolja bi prispevalo k naslavljanju demografskih izzivov v regiji, so ocenili sodelujoči na dogodku ob izdaji letošnje revije The Adriatic. V ospredju slednje je demografija, ki jo zaznamujejo nizka rodnost in staranje prebivalstva v regiji ter emigracije ljudi.