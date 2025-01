Vreme: Popoldne deževno, ponoči bodo padavine ponehale

Ljubljana, 7. januarja - Popoldne bo pretežno oblačno, dež se bo na zahodu okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Meja sneženja se bo ob močnejših padavinah predvsem v severozahodni Sloveniji spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Temperature bodo od 8 do 16, v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinje Celzija. Ponoči bodo padavine ponehale, ponekod se bo oblačnost trgala. Proti jutru lahko po nekaterih nižinah nastane megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli -1 stopinje Celzija. V sredo se bo čez dan od zahoda ponovno pooblačilo, nekaj sonca bo še na severovzhodu. V zahodnih in južnih krajih bo popoldne znova začelo rahlo deževati. Ponovno se bo krepil jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, v severozahodni Sloveniji okoli 4 stopinje Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Toplo bo. V petek zjutraj se bodo padavine ponovno nekoliko okrepile in se čez dan razširile nad večji del Slovenije. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska slika: Hladna fronta se vije od Skandinavije proti Sredozemlju in bo popoldne prešla tudi naše kraje. Pred njo z okrepljenim jugozahodnikom nad naše kraje doteka vlažen in občutno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo oblačno, dež se bo od zahoda postopno razširil na vse sosednje pokrajine. Meja sneženja se bo spustila do nekaterih alpskih dolin. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob severnem Jadranu pa okrepljen jugo. V sredo se bo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas prehodno delno razjasnilo, drugod bo še ostalo pretežno oblačno. V krajih zahodno in južno od nas bo proti večeru možen rahel dež. Čez dan se bo zlasti v krajih vzhodno od nas spet okrepil jugozahodni veter, v Istri in Kvarnerju pa jugo.