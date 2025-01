Smučarski izziv Ilke Štuhec preselili s Pohorja na Peco

Maribor/Kranjska Gora, 7. januarja - Ekshibicijska smučarska tekma dvakratne svetovne smukaške prvakinje Ilke Štuhec, 12 ur trajajoči smučarski izziv Downhilka, bo letos na sporedu 8. marca na smučišču Peca in ne več na Pohorju. Vztrajnostna preizkušnja, namenjena tekmovalnim in rekreativnim smučarjem in deskarjem, bo omogočala tekmovanje v posamični konkurenci in konkurenci parov.