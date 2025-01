OZS pričakuje krizne ukrepe in celostno obravnavo reform

Ljubljana, 7. januarja - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je lani pričakovala več napredka pri urejanju odprtih vprašanj glede obveznosti do zaposlenih in davčnih obremenitev. Želi čimprejšnje sprejetje ukrepov za primer morebitne krize ter celostno obravnavo pokojninske, davčne in zdravstvene reforme.