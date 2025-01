Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani od ponedeljka drsališče

Ljubljana, 7. januarja - Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani bodo v ponedeljek ob 17. uri odprli drsališče Ledena pravljica. Odprto bo vsak dan do 2. marca med 11. in 21. uro z nekaj izjemami. Na drsališču bodo namreč organizirali tečaje drsanja, igro curlinga in poslovno curling ligo. Cena drsanja bo tri evre, za drsanje in izposojo drsalk pa bo treba odšteti pet evrov.