ZDA kitajski Tencent in CATL uvrstila na seznam vojaških podjetij

Peking/Washington, 7. januarja - Ameriško obrambno ministrstvo je kitajski podjetji Tencent in CATL uvrstilo na seznam podjetij, povezanih s kitajsko vojsko, ki delujejo v ZDA. V Pekingu so potezo označili za "nerazumno zatiranje" in ameriške oblasti pozvali, naj podjetji s seznama odstranijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.