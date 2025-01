Riklijevi vili na Bledu se pod novim lastnikom obeta povrnitev nekdanjega sijaja

Bled, 7. januarja - Propadajoča Riklijeva vila na Bledu, ki že več let kazi podobo kraja, je ob koncu minulega leta dobila novega lastnika. To je podjetnik Tim Mitja Žagar, ki želi vilo čim bolj avtentično prenoviti ter ji dati vsebino, povezano z njenim prvotnim lastnikom, začetnikom modernega turizma in zdraviliškega delovanja na Bledu Arnoldom Riklijem.