Beseda leta 2024 je postala genocid, kretnja leta pa mir

Ljubljana, 7. januarja - Beseda, ki je najbolj zaznamovala leto 2024, je po izboru javnosti postala genocid. Med 11 finalistkami so jo razglasili danes na ZRC SAZU, kjer so razglasili tudi kretnjo leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Največ glasov je dobila kretnja za mir.