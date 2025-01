Mineva 90 let od rojstva kralja rock and rolla Elvisa Presleyja

Memphis, 8. januarja - Pred 90 leti se je v Mississippiju rodil Elvis Presley, ki je obveljal za kralja rock and rolla in enega najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Uspel je s skladbami, kot so Jailhouse Rock, Suspicios Minds in Love Me Tender, in s svojo pojavnostjo oz. samosvojo podobo, ki je privlačila zlasti mlade. Uveljavil se je tudi kot igralec.