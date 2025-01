Prihodke iz OnlyFans naknadno priglasili trije zavezanci

Ljubljana, 7. januarja - Od nekaj sto slovenskih rezidentov, ki služijo ali so služili prek platforme OnlyFans in svoje dejavnosti niso registrirali, so dejavnost in prihodke Finančni upravi RS (Furs) po decembrskem pozivu priglasili trije, so povedali na Fursu. Prekrškovne postopke so že začeli, kršiteljem grozi tudi odvzem ustvarjene premoženjske koristi.