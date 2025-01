Ministrstvo za kulturo za pristave gradu Snežnik išče gostinskega najemnika

Stari trg pri Ložu, 7. januarja - Potem ko se je v začetku letošnjega leta ustanovila civilna iniciativa, s katero prebivalci ob gradu Snežnik kulturno ministrstvo pozivajo, da se skoraj 20 let zaprte grajske pristave nemudoma odprejo, se je na to zahtevo odzvalo tudi pristojno ministrstvo. To želi v prenovljenem objektu odpreti gostinski objekt.