Pri reševanju nasedlega delfina pri Lignanu pomagali tudi slovenski strokovnjaki

Lignano, 7. januarja - Gasilci so v nedeljo popoldne rešili delfina v italijanskem letovišču Lignano Sabbiadoro. Delfin je nasedel v plitvih vodah lagune in bi brez pomoči poginil. Pri reševanju, ki je trajalo več ur, so sodelovali tudi strokovnjaki iz slovenskega društva Morigenos, poroča italijanski časnik La Repubblica.