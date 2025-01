Hrvaški turizem tudi lani z rekordnimi rezultati

Zagreb, 7. januarja - Na Hrvaškem so lani zabeležili več kot 21,3 milijona prihodov turistov, kar je štiri odstotke več kot leto prej, prenočitve pa so se povečale za odstotek na 108,7 milijona. Gre za še eno rekordno leto, so sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem. Največjo rast so zabeležili v predsezoni in posezoni.