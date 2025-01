Putin se je ob pravoslavnem božiču udeležil maše z veterani vojne v Ukrajini

Moskva, 7. januarja - Ruski predsednik Vladimir Putin se je v ponedeljek pred pravoslavnim božičem udeležil maše v družbi veteranov vojne v Ukrajini in njihovih družin in nato še bogoslužja v katedrali Kristusa Odrešenika v Moskvi, kjer je patriarh Kiril vodil božično mašo. V poslanici je Putin izpostavil pomembnost družinskih vrednost in združevalno vlogo Cerkve.