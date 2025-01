Grupa Ee za STA: V kolektiv nas je poleg zavezanosti kulturi povezala želja po odprti komunikaciji z naročniki

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 11. januarja - Dobitnik nagrade Prešernovega sklada, oblikovalski kolektiv Grupa Ee, deluje od leta 2005. V zadnjih letih se posveča predvsem naročnikom v kulturi. Za STA so zapisali, da njihov oblikovalski kredo poudarja sodelovanje, dinamičen in spodbuden ustvarjalni proces, družbeno odgovornost ter pripravljenost premikati meje med oblikovanjem in umetnostjo.