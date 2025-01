Ifo Nemčiji predlaga razmislek o davčni reformi

München, 7. januarja - Münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo Nemčiji predlaga razmislek o temeljiti reformi sistema davkov in prispevkov. Podjetja potrebujejo spodbude za naložbe in rast, odpraviti je treba številne administrativne ovire. Prevetriti bi bilo treba tudi obdavčitev dela in sistem socialnih pravic.