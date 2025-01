New York, 6. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Na borze vplivata naraščajoča donosnost ameriških obveznic in navdušenje nad vlaganji v orodja za razvoj umetne inteligence, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ceni nafte in zlata sta se znižali.