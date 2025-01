Delo o uporabi pirotehničnih sredstev (7. 1.)

Ljubljana, 6. januarja - Anja Intihar v komentarju Pištole jim ne bi dali. Zakaj petardo? piše o posledicah uporabe pirotehničnih izdelkov in se sprašuje, kaj žene starše, da svojim otrokom kupujejo prepovedane petarde. Po njenem mnenju je treba najti ustrezen pristop do najstnikov, če ne želimo vsako leto brati o odtrganih udih, razlitih očesih in opeklinah.