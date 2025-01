Ljubljana, 6. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na tekmi alpske lige v gosteh izgubili proti Rittnu z 1:7 (0:1, 0:3, 1:3). To je prvi poraz Jeseničanov po mesecu dni in devetih zmagah, a so kljub neuspehu ostali na prvem mestu regionalnega tekmovanja.