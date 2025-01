Trump po napovedi odstopa Trudeauja znova pozval k združitvi ZDA in Kanade

Washington, 6. januarja - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je po današnji napovedi kanadskega premierja Justina Trudeauja o odstopu s položaja vodje Liberalne stranke in predsednika vlade znova predlagal združitev Kanade in ZDA. Če bi se to zgodilo, ne bi bilo nobenih carin, je zapisal republikanec, ki je severni sosedi pred tem grozil s trgovinsko vojno.