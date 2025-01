Kanadski premier Trudeau napovedal odstop

Ottawa, 6. januarja - Kanadski premier Justin Trudeau je danes napovedal odstop s položaja vodje Liberalne stranke in predsednika vlade. Na položaju premierja bo ostal do izvolitve svojega naslednika na čelu stranke. Trudeau je odstop napovedal le nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami in v času, ko priljubljenost liberalcev upada.