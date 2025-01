V koaliciji pripravili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 6. januarja - V Svobodi nadaljujejo pripravo zakonodaje po junijskih posvetovalnih referendumih. Predlagatelji so najdlje s pripravo predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Predlog bodo v torek objavili na spletnih straneh koalicijskih strank in Srebrne niti, so v izjavi za javnost poudarili v poslanski skupini Svoboda.