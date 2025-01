Na območju Mute prijeli tri moške, ki so v Slovenj Gradcu ukradli več parfumov

Slovenj Gradec, 6. januarja - Na območju Mute so policisti v soboto prijeli tri moške, ki so iz ene od drogerij v Slovenj Gradcu ukradli za okoli tisoč evrov različnih parfumov. Policijo je o tatvini obvestila poslovodkinja, ki je stekla za storilci in si zapomnila registrsko številko starejšega črnega mercedesa, s katerim so se odpeljali storilci, sporočajo iz PU Celje.