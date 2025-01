Škof Kiril v poslanici pred pravoslavnim božičem pozval k ohranjanju miru

Ljubljana, 6. januarja - Pravoslavni verniki bodo 13 dni za katoličani in evangeličani opolnoči pričakali božič. Pred tem jih je v poslanici nagovoril administrator zagrebško-ljubljanske metropolije, škof Kiril. Med drugim je pozval k nujnosti delati dobro ter ohranjanju miru, posebej v tem času, ki ga zaznamujejo nemiri in vojne, nerazumevanje in konflikti.