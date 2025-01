Prihodnji mesec izid knjige o izgubljenih Banksyjevih delih

London, 7. januarja - Pri londonski založbi Batsford za 18. februar napovedujejo izid knjige z naslovom Banksy's Lost Works: On the trail of his vanishing street art (Banksyjeva izgubljena dela: Na sledi njegovi izginjajoči ulični umetnosti). V delu avtor Will Ellsworth-Jones ponuja edinstven pogled na minljivo naravo umetnikovih stvaritev, piše portal Artdaily.