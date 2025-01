Na severovzhodu države močnejši sunki vetra

Ljubljana, 6. januarja - Napovedi meteorologov o močnem vetru, zaradi katerih je Agencija za okolje (Arso) za danes izdala oranžno vremensko opozorilo za severovzhod države, so se uresničile. Kot je za STA povedala dežurna meteorologinja Katja Kozjek Mihelec, so zjutraj sunki vetra v nižinah dosegali med 50 in 80 kilometrov na uro, v višjih legah tudi preko 100.