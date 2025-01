Rusija poroča o zavzetju pomembnega mesta na vzhodu Ukrajine

Moskva, 6. januarja - Ruske sile so danes po lastnih navedbah zavzele mesto Kurahove v regiji Doneck, za katerega že več mesecev potekajo siloviti spopadi. Mesto velja za pomembno industrijsko in logistično središče in eno od pomembnejših pridobitev ruskih sil med napredovanjem na vzhodu Ukrajine v zadnjih mesecih. V Kijevu zavzetja mesta še niso potrdili.