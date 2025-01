Dva mladoletnika zaradi pirotehnike ob roko, eden s hudimi poškodbami glave

Ljubljana, 6. januarja - V preteklih dneh je zaradi nepremišljene uporabe pirotehnike prišlo do hudih in dolgotrajnih posledic pri uporabnikih, predvsem mladoletnikih. V Ljubljani sta dva mladoletnika izgubila roko, eden pa ima hude poškodbe glave in bo najverjetneje izgubil vid na enem očesu, so povedali na današnji skupni tiskovni konferenci policije in UKC Ljubljana.