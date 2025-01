Britanci še vedno v primežu snega in ledu, ponekod tudi poplave

London/Frankfurt/Bruselj, 6. januarja - V Združenem kraljestvu sneg in led še naprej povzročata nevšečnosti številnim ljudem, do težav še zlasti prihaja v prometu. Zaprte so glavne ceste, moten je železniški promet. V delih Anglije in Walesa so medtem izdali opozorila pred poplavami. Pred naraščanjem rek opozarjajo tudi na zahodu Nemčije, v Belgiji pa se soočajo z močnim vetrom.