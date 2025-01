Po neprijavljenem shodu v ljubljanskem BTC obdolžilni predlog zoper strelca s plašilno-signalnimi pištolami

Ljubljana, 6. januarja - Po novembrskem neprijavljenem shodu na območju ljubljanskega BTC so policisti z dodatnim zbiranjem obvestil ugotovili še dodatne kršitve cestnoprometne zakonodaje, identificirali pa so tudi osebi, ki sta streljali s plašilno-signalnimi pištolami. Zoper njiju bodo podali obdolžilni predlog, pištoli pa so jima zasegli, so sporočili s PU Ljubljana.