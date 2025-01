Lestvica WTA le z drobnimi premiki

Ljubljana, 6. januarja - Prva jakostna lestvica WTA v koledarskem letu 2025 ne prinaša večjih sprememb. Prva igralka sveta ostaja Belorusinja Arina Sabalenka, sledita ji Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauf. Svoje položaje so obdržale igralke do 14. mesta, 15. je po novem 17-letna Rusinja Mira Andrejeva, polfinalistka Brisbana.