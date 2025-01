Na lestvici ATP brez večjih sprememb

New York, 6. januarja - Italijanski teniški as Jannik Sinner po prvem tednu nove sezone ostaja na prvem mestu lestvice ATP. Na vrhu ima nekaj več kot 4000 točk prednosti pred Nemcem Alexandrom Zverevom in skoraj 5000 pred Špancem Carlosom Alcarazom. Od Slovencev je najvišje Bor Artnak na 423. mestu.