Po rednem delu Kansas City in Detroit najboljša v ligi NFL

Kansas City, 6. januarja - Moštvo Detroit Lions si je ob koncu rednega dela sezone ameriškega nogometa v ligi NFL zagotovilo mesto prvega nosilca v končnici in prostega prvega kroga v končnici. Ta se bo bo začela v soboto. Drugi nosilci so branilci naslova Kansas City Chiefs, ki so v zadnjem krogu brez večine zvezdnikov izgubili pri Denver Broncos.