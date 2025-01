Toronto še točko za Washingtonom

Toronto, 6. januarja - Hokejisti Toronta so ponoči v severnoameriški ligi NHL premagali Philadelphio s 3:2 po podaljšku in imajo po četrti zaporedni zmagi na drugem mestu vzhoda le še točko zaostanka za Washingtonom. Po dveh minutah in 25 sekundah dodatnega dela igre je tekmo s petim golom v sezoni odločil Morgan Rielly.